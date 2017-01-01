В Крыму отпустили капитана украинского судна

На материковую часть Украины вернулся капитан арестованного Россией украинского судна ЯМК-0041.



Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий вернулся из аннексированного Крыма на материковую часть Украины, сообщила пресс-служба Администрации президента на своей странице в Facebook в пятницу, 14 июня.



"Россия передала капитана рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халиков. Передача состоялась на КПВВ Каланчак", - говорится в сообщении.



Суд учел нахождение Новицкого под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года и полностью освободил его от уплаты штрафа и снял ограничение на передвижение. Однако его обязали возместить ущерб в размере почти 440 тысяч рублей (около 180 тысяч гривен).





О том, что капитан Новицкий возвращается на материковую Украину из Крыма, сообщила на своей странице в Facebook и омбудсмен Людмила Денисова, опубликовав соответсвующие фотографии.





14 июня в аннексированном Крыму состоялось заседание суда по делу Новицкого. Балаклавский районный суд Севастополя огласил приговор капитану судна. Его признали виновным по части 3 статьи 256 УК РФ – в незаконной добыче водных биологических ресурсов.О том, что капитан Новицкий возвращается на материковую Украину из Крыма, сообщила на своей странице в Facebook и омбудсмен Людмила Денисова, опубликовав соответсвующие фотографии.

Напомним, Новицкого задержали 4 мая 2018 года работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи рыбы. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения. Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.

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