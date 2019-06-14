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Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

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Украинский президент пожелал своему американскому коллеге "держать весь мир в движении".
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
 
Президент Владимир Зеленский в Twitter поздравил с днем рождения лидера США Дональда Трампа. 
 
"Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам держать весь мир в движении", – пожелал украинский президент.



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Напомним, 14 июня Дональду Трампу исполнилось 73 года. Сотрудники Белого дома поздравили президента США с днем рождения и спели ему песню Happy Birthday to You.

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Теги: Поздравление, день рождения, Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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