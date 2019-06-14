Зеленский поздравил Трампа с днем рождения
Украинский президент пожелал своему американскому коллеге "держать весь мир в движении".
Президент Владимир Зеленский в Twitter поздравил с днем рождения лидера США Дональда Трампа.
"Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам держать весь мир в движении", – пожелал украинский президент.
Зеленскому готовят встречу с Трампом - посол
Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2019
Зеленскому готовят встречу с Трампом - посол
Напомним, 14 июня Дональду Трампу исполнилось 73 года. Сотрудники Белого дома поздравили президента США с днем рождения и спели ему песню Happy Birthday to You.
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