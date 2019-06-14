Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

Украинский президент пожелал своему американскому коллеге "держать весь мир в движении".

Президент Владимир Зеленский в Twitter поздравил с днем рождения лидера США Дональда Трампа.







Happy B-day, Mr.President @realDonaldTrump! Wishing you to keep the whole world on the go! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2019



Зеленскому готовят встречу с Трампом - посол

"Счастливого дня рождения, господин президент Дональд Трамп! Желаю вам держать весь мир в движении", – пожелал украинский президент.

Напомним, 14 июня Дональду Трампу исполнилось 73 года. Сотрудники Белого дома п оздравили президента США с днем рождения и спели ему песню Happy Birthday to You.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet