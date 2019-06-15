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В АП разрешат приходить в шортах и с ноутбуками

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Баллотирующийся в Верховную Раду от партии Слуга народа бизнесмен инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей АП.
В Администрации президента изменили дресс-код
В Администрации президента изменили дресс-код
Корреспондент.net

Предприниматель, волонтер и четвертый номер избирательного списка Слуги народа Давид Арахамия в интервью Радио Свобода рассказал, что инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей Администрации президента.
 
"В администрацию уже можно (приходить в шортах – ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", – отметил он.
 
Арахамия также сообщил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.
 
"Понимаете, в администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно, а компьютер уже нельзя? Вот что за глупость? Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком. То есть это такие уже две маленькие реформы", – сказал бизнесмен.
 
Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что в документы, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, а также касающийся посещения Администрации президента с ноутбуком, будут изменены.
 
"Это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устарелые мероприятия. В ближайшее время должна заработать эта инновация", – отметила она.

Ранее сообщалось, что у здания Администрации президента установили прокат велосипедов. Кроме того, стало известно, что Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.

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Теги: ноутбук, Администрация Президента, шорты, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    15.06.2019, 06:45
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Клоуны,они и тут цирк устраивают!!!
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