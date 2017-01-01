Итоги 14 июнь: Выдача паспортов РФ и цена на газ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасс, Нафтогаз снизил цену на газ. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Националисты показали список кандидатов в Верховную Раду

Опубликован список кандидатов в депутаты, с которым на выборы пойдет объединенный блок украинских националистов. В правое объединение вошли ВО Свобода, Национальный Корпус, Правый сектор с его бывшим лидером Дмитрием Ярошем, ОУН и Конгресс украинских националистов.

Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта

В Россию за получением российского паспорта отправились первые 34 жителя “ДНР“. Российское гражданство для жителей “ЛДНР“ обойдется России примерно в 100 млрд рублей. Всего на получение паспорта гражданина РФ уже подали заявки более восьми тысяч жителей региона. Сообщается, что якобы жители 12 областей Украины хотят получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

В МИД Украины начало выдачи российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей назвали заведомо провокационным актом.

Сидящего в СИЗО Ефремова включили в список Оппоблока

Оппозиционный блок включил в свой избирательный список бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, содержащегося в настоящее время под стражей. Десятое место в списке Оппоблока Ефремову уступил бывший народный депутат Владимир Пилипенко.

Суд ООН завершил слушания по иску Украины против России

В Постоянной палате третейского суда в Гааге завершились слушания по иску Украины о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Через несколько месяцев арбитры примут решение и будут рассматривать по существу поданные Украиной доказательства российских нарушений.

Конституционный суд признал незаконным создание Нацкомиссии по тарифам

Конституционный суд решил, что экс-президент Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, создав Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. КС признал, что НКРЭКУ была создана неконституционным образом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.