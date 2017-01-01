Эскалация на Донбассе: 24 обстрела за сутки

Один украинский военный был ранен в ходе обстрелов со стороны сепаратистов. В ООС заявили об адекватном ответе противнику.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня. В ходе обстрелов был ранен один украинский военный. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования шесть раз – открывали огонь с применением запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии и минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты 15 раз обстреляли украинские позиции возле населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Красногоровка, Гнутово, Водяное, Лебединское, Широкино.

А в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север позиции украинских бойцов были обстреляны девять раз. Обстрелы велись в сторону населенных пунктов Пивденное, Попасная, Золотое-4, Станица Луганская.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 14 июня одного противника было уничтожено", - добавили в пресс-центре.

От начала субботы, 15 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза у населенных пунктов Лебединское, Авдеевка, Станица Луганская.

Ранее сообщалось, что в Марьинке, Донецкая область, сепаратисты обстреляли жилые районы. Пострадали четыре человека, среди которых девятилетний ребенок.

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