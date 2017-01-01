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Под Киевом на стоянке сгорели 10 автобусов "Богдан"

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Причина пожара устанавливается.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
facebook.com/MNSKOB

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В пгт Дымер Вышгородского района Киевской области в ночь на 15 июня в 02:40 на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем было уничтожено 10 маршрутных автобусов “Богдан“.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 3:52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Правоохранители устанавливает причину пожара.

13 июня, на Закарпатье сожгли авто бывшего вице-мэра Ужгорода.

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Теги: поджог, автобус, Киевская область
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