Под Киевом на стоянке сгорели 10 автобусов "Богдан"

Причина пожара устанавливается.

Никто из людей не пострадал facebook.com/MNSKOB

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В пгт Дымер Вышгородского района Киевской области в ночь на 15 июня в 02:40 на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем было уничтожено 10 маршрутных автобусов “Богдан“.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 3:52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Правоохранители устанавливает причину пожара.

13 июня, на Закарпатье сожгли авто бывшего вице-мэра Ужгорода.