В Запорожье фурам запретили проезд через плотину ДнепроГЭС

Контролировать соблюдение ограничений водителями грузового транспорта будут посты патрульной полиции.

В Запорожье грузовом транзитному транспорту запретили проезжать на плотину Днепровской ГЭС и частично через I, II мосты Преображенского.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

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“Согласно Решению исполнительного комитета Запорожского городского совета от 07.06.2019 № 244 Об организации движения транспорта через плотину Днепровской ГЭС и I, II моста Преображенского будет запрещен проезд грузового транзитного автотранспорта на плотину Днепровской ГЭС и частично с 06-00 ч. до 09-00 час. и с 16-00 ч. до 19-00 час., из I, II мостами Преображенского“, - сообщает пресс-служба автодора.

Для выбора оптимального маршрута водителями грузового транзитного транспорта дорожники установили соответствующие дорожные знаки на дорогах Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г.. Кременчуг) - Мариуполь, М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на пл. Таганрог), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-15 Запорожье - Донецк, Р-73 / Н-08 / - Никополь.

Постоянный контроль за соблюдением ограничений водителями грузового транзитного автотранспорта будет осуществляться постами патрульной полиции.

Как сообщалось 13 июня, на трассах Украины установят SOS-станции.