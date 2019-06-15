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В Запорожье фурам запретили проезд через плотину ДнепроГЭС

Комментариев: 3
Контролировать соблюдение ограничений водителями грузового транспорта будут посты патрульной полиции.
Ограничение действует для грузового транзитного транспорта
Ограничение действует для грузового транзитного транспорта
wikipedia.org

В Запорожье грузовом транзитному транспорту запретили проезжать на плотину Днепровской ГЭС и частично через I, II мосты Преображенского.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

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“Согласно Решению исполнительного комитета Запорожского городского совета от 07.06.2019 № 244 Об организации движения транспорта через плотину Днепровской ГЭС и I, II моста Преображенского будет запрещен проезд грузового транзитного автотранспорта на плотину Днепровской ГЭС и частично с 06-00 ч. до 09-00 час. и с 16-00 ч. до 19-00 час., из I, II мостами Преображенского“, - сообщает пресс-служба автодора.

Для выбора оптимального маршрута водителями грузового транзитного транспорта дорожники установили соответствующие дорожные знаки на дорогах Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г.. Кременчуг) - Мариуполь, М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на пл. Таганрог), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-15 Запорожье - Донецк, Р-73 / Н-08 / - Никополь.

Постоянный контроль за соблюдением ограничений водителями грузового транзитного автотранспорта будет осуществляться постами патрульной полиции.

Как сообщалось 13 июня, на трассах Украины установят SOS-станции.

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Теги: проезд, Запорожье, ДнепроГЭС
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Комментариев (3)
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Мыкола    15.06.2019, 13:25
Оценка:  -2
Мыкола
Бедное мое Запорожье! Мост через Днепр еще при Кучме начали строить и никак его не закончат ! И вот почему дотации из бюджета идут преимущественно в Бандерштат, хотя в бюджет бандеровцы вносят минимум? Только потому что кричат громче всех ?
Michael2811    15.06.2019, 13:30
Оценка:  0
Michael2811
Та брэхня!!! Усэ К\студия им Довженко!!!
SergioS    15.06.2019, 14:11
Оценка:  0
SergioS
Откуда тявкаешь, убогий? Никогда Запорожье "твоим" не будет.
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