Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На шахте в Донецкой области погиб горняк

Комментариев: 0
Внезапный выброс угольно-газовой смеси на шахте вызвал обвал, которым завалило шахтера.
На шахте Центральная погиб человек
На шахте Центральная погиб человек
АР

На шахте Центральная в Торецке Донецкой области произошла авария в результате которой один шахтер погиб. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 20:56.

"На горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", - говорится в сообщении.

На аварийном участке находилось два горняка, один из которых спасся самостоятельно.

Сегодня в 03:15 было найдено тело второго горняка (1983 года рождения).

Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность.

Напомним, за два дня до этого на шахте Покровское в Донецкой области произошло два ЧП за день, в результате которых погибли два человека.

А в ночь на 29 мая в селе Селец Сокальского района на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, авария, Донецкая область, шахтеры, шахта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь