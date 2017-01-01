На шахте в Донецкой области погиб горняк

Внезапный выброс угольно-газовой смеси на шахте вызвал обвал, которым завалило шахтера.

На шахте Центральная погиб человек АР

На шахте Центральная в Торецке Донецкой области произошла авария в результате которой один шахтер погиб. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 20:56.

"На горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", - говорится в сообщении.

На аварийном участке находилось два горняка, один из которых спасся самостоятельно.

Сегодня в 03:15 было найдено тело второго горняка (1983 года рождения).

Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность.

Напомним, за два дня до этого на шахте Покровское в Донецкой области произошло два ЧП за день, в результате которых погибли два человека.

А в ночь на 29 мая в селе Селец Сокальского района на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка.

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