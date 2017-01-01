В Луцке засняли, как сотрудники ГСЧС снимали кошку с дерева

Для операции была привлечена 18-метровая спецтехника.

Кошка прожила на дереве высотой 18 метров целых шесть дней скриншот из видео

В Луцке спасатели провели целую операцию, чтобы спасти с дерева высотой с 9-этажный дом кошку, которая просидела там почти неделю.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Отмечается, что кошка прожила на дереве высотой 18 метров целых шесть дней. Как она оказалась на такой высоте, никто не знает, но спасти ее пытались всем домом.

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Чтобы животное не погибло на верхушке дерева в более чем 30-градусную жару, ей с балконов почти неделю бросали мясо и поливали водой. Однако достать животное самостоятельно людям не удавалось.

Кошка находилась так высокого, что добраться до нее не могли даже спасатели-альпинисты. Для операции была привлечена 18-метровая спецтехника.

Кошку-экстремалку после ее приключений зоозащитники отнесли к ветеринару. У нее зафиксировали повышенную температуру. Обезвоживания организма удалось избежать.

Животному около полутора лет, она домашняя, так как с ошейником. Если ее владельцы не найдутся, ей подыщут новый дом. Взять к себе “Чернявку“, как ее успели окрестить спасатели, уже вызвались две семьи.

Как сообщалось, в августе 2018 в Николаеве щенка хаски спасали из кирпичной ловушки.