Епифаний рассказал об ультиматумах Филарета

Предстоятель УПЦ заявил, что Филарет требовал восстановление должности действующего патриарха и не шел ни на какие компромиссы.

Митрополит Епифаний заявил, что не может выполнить условия, которые ему поставил почетный патриарх Филарет, поскольку соответствующие решения были приняты коллегиально.

Об этом он сказал в пятницу, 14 июня в эфире Радио НВ.

По словам Епифания, он пытался найти компромисс, но "слышал только язык ультиматумов".

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Среди условий, которые ему поставил почетный патриарх Филарет, Епифаний, в частности, назвал восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие устава Киевского патриархата или созыва Синода Киевского патриархата.

"Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано до сих пор, мы сейчас ведем общение только через СМИ", - подчеркнул Епифаний.

Также митрополит Епифаний сообщил, что после получения томоса у него с Филаретом начались разногласия по поводу будущего развития единой поместной православной церкви.

Ранее Филарет рассказал, на какие унижения ему пришлось вытерпеть ради томоса для Украины. Он также сообщил, что не собирается выполнять три условия получения томоса.

10 июня Филарет организовывает форум “За Киевский патриархат!”.