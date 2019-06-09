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Под Львовом солдат случайно застрелил своего коллегу

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Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.
Под Львовом солдат случайно застрелил своего коллегу
© facebook.com/dbr.gov.ua/
Фото 1/3
  • Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии
  • Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии
  • Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии
Под Львовом солдат случайно застрелил своего коллегу
Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии
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Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львов, расследуют обстоятельства получения огнестрельного ранения, которое привело к смерти военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, 09.06.2019 военнослужащий одной из воинских частей на Львовщине, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок. Эти действия привели к несанкционированному выстрела и огнестрельного ранения другого военнослужащего. Который после полученной травмы скончался в Яворивский районной больницы.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в г.. Львове, сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

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11 июня 2019, по ходатайству следователя ГБР, постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.

Как сообщалось 5 июня, в Днепре задержали экс-военного прокурора с подругой, стрелявших с балкона.

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Теги: военный, стрельба, убийство, Львовская область
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