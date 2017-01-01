Парад в Мариуполе прошел без Зеленского

Накануне у президента анонсировали его визит в город, однако, на параде его не видели.

В субботу, 15 июня, в Мариуполе состоялся парад в честь пятой годовщины освобождения города, сообщает сайт города Мариуполь.

В параде приняли участие добровольцы батальона Азова, бойцы НГУ, пограничники, полицейские и курсанты ДЮИ.

Пройдя маршем под аплодисменты горожан, военнослужащие и правоохранители выстроились перед почетными гостями.

Перед жителями города выступил первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим Троян, глава Донецкой ОГА Александр Куць и мэр Вадим Бойченко.

Празднование продолжил праздничный концерт и выставка военной техники.

Накануне в Администрации президента заявили о том, что в субботу Владимир Зеленский посетит Мариуполь, однако о его присутствии на праздновании не сообщается.

Как известно, 13 июня 2014 года, добровольческий батальон Азов при поддержке НГУ и ВСУ освободил город от пророссийских сепаратистов. В честь освобождения ежегодно проводятся военные парады и массовые праздничные мероприятия.

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