Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский уволил посла Украины в Швеции

Комментариев: 0
Глава государства подписал указ об увольнении главы дипломатической миссии Украины в Швеции.
Зеленский уволил посла в Швеции
Зеленский уволил посла в Швеции
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции. Соответствующий указ от 14 июня обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Сагача Игоря Михайловича из должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция", - говорится в указе.

Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.

Сагач ранее работал послом в Норвегии, а также возглавлял миссию Украины при НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал увольнять губернаторов.

Также министр иностранных дел Климкин в очередной раз просил Раду поддержать представление президента Зеленского о его отставке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Швеция, посол, указ, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь