Зеленский уволил посла Украины в Швеции

Глава государства подписал указ об увольнении главы дипломатической миссии Украины в Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции. Соответствующий указ от 14 июня обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Сагача Игоря Михайловича из должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция", - говорится в указе.

Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.

Сагач ранее работал послом в Норвегии, а также возглавлял миссию Украины при НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал увольнять губернаторов.

Также министр иностранных дел Климкин в очередной раз просил Раду поддержать представление президента Зеленского о его отставке.

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