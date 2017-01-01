Зеленский уволил посла Украины в Швеции
Глава государства подписал указ об увольнении главы дипломатической миссии Украины в Швеции.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции. Соответствующий указ от 14 июня обнародован на сайте главы государства.
"Уволить Сагача Игоря Михайловича из должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция", - говорится в указе.
Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.
Сагач ранее работал послом в Норвегии, а также возглавлял миссию Украины при НАТО.
Ранее сообщалось, что Зеленский начал увольнять губернаторов.
Также министр иностранных дел Климкин в очередной раз просил Раду поддержать представление президента Зеленского о его отставке.
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