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Супрун утверждает, что тополиный пух не вызывает аллергию

Комментариев: 5
Пух - лишь механический раздражитель, а не аллерген.
На самом деле обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, а не тополь
На самом деле обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, а не тополь
Tv.ua

Аллергии от тополиного пуха не бывает.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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“На самом деле, тополиный пух не вызывает аллергию. Он может попадать в глаза или в нос, но он - лишь механический раздражитель, а не аллерген. А обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, таких как тимофеевка, которое во времени совпадает с созреванием семян тополя. Именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию“, - написала Супрун.

Она уточнила, что некоторые продукты жизнедеятельности тополей таки способны вызвать аллергию. Это - пыльца, которую выделяют со цветением “мужские деревья“, она разносится в марте-апреле. А пух летит именно с “женских деревьев“, и случается это позже.

Однако, по словам Супрун, это не повод рубить тополя, ведь от всех аллергенов людям все равно не избавиться. Деревья в городе наоборот пригодились бы в борьбе с аллергией, потому что очищают загрязненный воздух, уточнила Супрун.

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“Деревья очищают воздух от газов и тяжелых частиц. Наиболее эффективны смешанные насаждения различной высоты, растущие близко к источникам загрязнения, то есть вдоль дорог“, - отметила руководительница Минздрава, уточнив, что лучшими деревьями для очистки воздуха являются хвойные деревья, а также дуб, старые и большие ивы, катальпы, платаны, липы, клены и не слишком распространенные у нас гинкго и гледичия колючая.

Как сообщалось 2 мая, Супрун развеяла мифы о БАДах и витаминах.

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Теги: аллергия, Супрун, здоровье
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Комментариев (5)
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barakuda*777    15.06.2019, 17:05
Оценка:  0
barakuda*777
Как можно верить таким как она?
ТТ69    15.06.2019, 16:31
Оценка:  +3
ТТ69
как Америка упустила такое светило медицины в Украину???????
ВосставшийИзБана    15.06.2019, 16:57
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
В Америке такими как Супрун и ее муж занимается налоговая.
ВосставшийИзБана    15.06.2019, 16:25
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
От этого что, легче стало? От аллергии страдают только склонные к аллергии, а от механического раздражения все подряд. А у тополей есть еще такая проблема - поверхностное залегание корней. Именно тополиные корни разрушают асфальт.
SEMPENTY    15.06.2019, 16:24
Оценка:  +4
SEMPENTY
Аллергию вызывает сама Супрун.
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