Во Львовской области военный застрелил сослуживца

Служащий одной из воинских частей по неосторожности нажал на спусковой крючок, в результате автомат выстрелил.

Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных во Львовской области, по неосторожности застрелил из автомата сослуживца. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-служба ГБР области.

Отмечается, что инцидент произошел 9 июня. По предварительной информации, военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности нажал на спусковой крючок, в результате автомат выстрелил, и сослуживец солдата получил огнестрельное ранение.

Раненый умер в Яворовской районной больнице.

Выстрелившему солдату сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о нарушение правил обращения с оружием (ч.2 ст.414 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, в прошлом году в Марьинке военный во время ссоры застрелил сослуживца.

Ранее во Львовской области военный после ссоры убил женщину-медика.

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