Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Под Одессой во двор частного дама кинули гранату

На весь экран Свернуть

Под Одессой во двор частного дама кинули гранату

В ночь на субботу во дворе частного дома в поселке Лиманском в Одесской области произошел взрыв, предположительно, взорвалась граната, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

Читай также: Под Ровно нашли крупнейший арсенал боеприпасов и оружие: известны детали

"Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома. На место выехала следственно-оперативная группа подразделения, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко от забора, обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5", - сообщили в полиции.

Изъятые с места происшествия осколки, смывы из воронки и остатки щебня направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Как сообщалось 14 июня, в Киеве мужчина подбросил соседям на балкон сумку с гранатами.