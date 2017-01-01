Злоумышленники скупали оружие и боеприпасы для сбыта представителям криминальных кругов, установили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей.

"Злоумышленники скупали незаконно полученное оружие для сбыта представителям криминальных кругов", - говорится в сообщении.

Злоумышленники задержаны, им объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к торговле оружием.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе задержали торговцев оружием

Ранее СБУ задержала торговцев боеприпасов из зоны ООС. Злоумышленник сбывал боеприпасы в нескольких регионах Украины.

Перед этим в Одессе задержали группу торговцев оружием. Злоумышленники скупали оружие, незаконно вывезенное из района проведения операции Объединенных сил для перепродажи.

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