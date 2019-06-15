Зеркаль о возврате моряков: У нас есть план

Россия должна отчитаться ООН о возврате украинских моряков до 25 июня. У Украины есть план насчет дальнейших действий.

Елена Зеркаль рассказала, что у Украины есть план, как вернуть моряков Lana Zerkal / Facebook

У Украины есть план, как заставить Россию вернуть украинских моряков согласно решению Международного трибунала по морскому праву. Об этом заявила заместительница главы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в интервью Укринформу в субботу, 15 июня.

Зеркаль подчеркнула, что РФ должна отчитаться о выполнении решения суда ООН до 25 июня. Замглавы МИД заявила, что у них есть план дальнейших действий, но пока не уточнила, какой именно.

"МИД направило обращение к России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли. Ответа нет. 25 июня они должны предоставить отчет о том, как они выполнили этот приказ, а дальше у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили этот приказ ", - заявила Зеркаль.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

В свою очередь МИД РФ обинил Украину в "недобросовестности". В Москве считают, что Киев использует ситуацию с захватом кораблей "во внутриполитических целях". Также российская сторона считает, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

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