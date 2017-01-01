Зеленский анонсировал реформы в малом бизнесе
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь анонсировал реформы в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба президента в субботу, 15 июня.
По его словам, сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Во время посещения мультихаба Spalah в Мариуполе Зеленский подчеркнул, что малый и средний бизнес – это "кровь для организма страны".
"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал он.
Президент также отметил важность реформы правоохранительных органов.
"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул Зеленский.
Отдельно он отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – сказал глава государства.
Напомним, ранее Зеленский решил создать группу экспертов для оценки результатов судебной реформы в Украине.
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