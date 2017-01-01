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Зеленский анонсировал реформы в малом бизнесе

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Сейчас готовятся реформаторские законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса, завил президент в Мариуполе.
Зеленский рассказал в Мариуполе о реформах
Зеленский рассказал в Мариуполе о реформах
пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь анонсировал реформы в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба президента в субботу, 15 июня.

По его словам, сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

Во время посещения мультихаба Spalah в Мариуполе Зеленский подчеркнул, что малый и средний бизнес – это "кровь для организма страны".

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал он.

Президент также отметил важность реформы правоохранительных органов. 

"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно он отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – сказал глава государства.

Напомним, ранее Зеленский решил создать группу экспертов для оценки результатов судебной реформы в Украине.

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Теги: реформы, Мариуполь, малый и средний бизнес, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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