В Одесской области бросили гранату во двор частного дома
В селе Лиманское (Раздельнянский район Одесской области) в ночь на 15 июня прогремел взрыв во дворе частного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Около 3.00 во дворе частного дома в Лиманском произошел взрыв. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
Полицию вызвал владелец дом после того, как услышал громкий звук. Прибывшие на место следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники обнаружили на месте взрыва осколки гранаты РГД-5.
Cмотрите фотогалерею: В Одесской области бросили гранату во двор частного дома
В настоящий момент полиция пытается установить злоумышленников и мотивы преступления.
Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали торговца гранатами. В Днепре задержали женщину, продававшую гранаты в подземном переходе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet