Гранату РГД-5 неизвестные бросили во двор дома в три часа ночи. Обошлось без жертв.

Полиция ищет злоумышленников и устанавливает их мотивы пресс-служба полиции Одесской области

В селе Лиманское (Раздельнянский район Одесской области) в ночь на 15 июня прогремел взрыв во дворе частного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



"Около 3.00 во дворе частного дома в Лиманском произошел взрыв. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Полицию вызвал владелец дом после того, как услышал громкий звук. Прибывшие на место следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники обнаружили на месте взрыва осколки гранаты РГД-5.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области бросили гранату во двор частного дома

В настоящий момент полиция пытается установить злоумышленников и мотивы преступления.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали торговца гранатами. В Днепре задержали женщину, продававшую гранаты в подземном переходе.

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