Нардепа-беглеца Онищенко не пустили на выборы

Онищенко не разрешили баллотироваться в Верховную Раду, потому что он не жил в Украине последние пять лет, как того требует закон.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать на внеочередные парламентские выборы нардепа-беглеца Александра Онищенко. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в субботу, 15 июня.

"Комиссия отказала Онищенко, выдвинутому Социалистической партией Украины в избирательном округе №93, поскольку им не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.

ЦИК также сообщила, что на заседании 15 июня на парламентские выборы зарегистрировались 98 кандидатов: 76 баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, и 22 выдвигаются политическими партиями - 6 от Объединения Самопомич, 2 - от Соцпартии, 13 - от Гражданской позиции, 1 - от Аграрной партии Украины.

По состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 кандидата от политических партий.

Напомним, что Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 миллиарда гривен. По возвращении в Украину Онищенко пытался зарегистрироваться на выборы в Верховную раду.

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