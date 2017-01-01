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В Одесской области сотни людей ищут пропавшего ребенка

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В поисковых мероприятиях участвуют поднятые по тревоге полицейские пяти ближайших к месту исчезновения ребенка участков, сто военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более ста волонтеров.
В поисковой операции участвуют сотни людей
В поисковой операции участвуют сотни людей

В Одесской области проводится спецоперация по поиску ребенка, пропавшего 13 июня. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-службы полиции области.

По информации полиции, в настоящий момент в поисковых мероприятиях участвуют поднятые по тревоге полицейские пяти ближайших к месту исчезновения ребенка участков, сто военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более ста волонтеров.

"В рамках начатого уголовного производства проводятся обыски и подворовые обходы. Силами военнослужащих НГУ и волонтеров прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции. Кроме того, проводятся поиски с воздуха. К спецоперации привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения девочки", - говорится в сообщении.

Дарья Лукьяненко 2007 года рождения ушла в танцевальный кружок в райцентре Ивановка (Одесская область), после чего пропала.

В Украине за два месяца пропали без вести почти 1300 человек

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Теги: операция, ребенок, поиск, Одесская область, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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