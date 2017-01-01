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На западе Украины завтра ожидаются град и шквалы

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Днем 16 июня в западных областях Украины грозы, град и шквалы 15-20 м /с. Уровень опасности желтый, сообщили синоптики.
На западе Украины ожидается град
На западе Украины ожидается град
facebook.com/igor.zinkevych

На западе Украины в воскресенье, 16 июня, ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает Укргидрометцентр. 

"Днем 16 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м /с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

При этом 16-17 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве 16-17 июня также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве зафиксирована самая жаркая ночь почти за сто лет

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Теги: погода, угроза, Западная Украина, град, непогода
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Источник: korrespondent.net

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