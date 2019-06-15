Волкер написал твит об освобождении Мариуполя
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал сообщение в соцсети Twitter, посвященное освобождению Мариуполя украинскими войсками пять лет назад.
В своем сообщении Волкер пишет об "уроке для Донбасса" и вспоминает о "российских войсках".
Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 14 июня 2019 г.
The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.
We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx
Как известно, 13 июня 2014 года добровольческий батальон Азов при поддержке НГУ и ВСУ освободил город от сепаратистов. В честь освобождения ежегодно проводятся военные парады и массовые праздничные мероприятия. Парад в честь пятой годовщины освобождения Мариуполя состоялся сегодня, 15 июня.
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The lesson for all is that when NATO forces leave, peace begins.