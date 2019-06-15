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Волкер написал твит об освобождении Мариуполя

Комментариев: 1
В своем сообщении специальный представитель США по вопросам Украины пишет об "уроке для Донбасса".
Спецпредставитель США по Украине написал об "уроке для Донбасса"
Спецпредставитель США по Украине написал об "уроке для Донбасса"
twitter.com/avakovarsen

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал сообщение в соцсети Twitter, посвященное освобождению Мариуполя украинскими войсками пять лет назад.

В своем сообщении Волкер пишет об "уроке для Донбасса" и вспоминает о "российских войсках".

Как известно, 13 июня 2014 года добровольческий батальон Азов при поддержке НГУ и ВСУ освободил город от сепаратистов. В честь освобождения ежегодно проводятся военные парады и массовые праздничные мероприятия. Парад в честь пятой годовщины освобождения Мариуполя состоялся сегодня, 15 июня.  

МВД показало памятное видео в годовщину освобождения Мариуполя

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Теги: Мариуполь, твиттер, освобождение, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BitcoinCash    15.06.2019, 19:03
Оценка:  0
BitcoinCash
Cyku, банды майдана расстреляли 9 мая милиционеров прямо в милицейском участке. Эта тварь знает об этом. Мир наступает там, откуда уходит пиндосское НАТО.
The lesson for all is that when NATO forces leave, peace begins.
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