Волкер написал твит об освобождении Мариуполя

В своем сообщении специальный представитель США по вопросам Украины пишет об "уроке для Донбасса".

Спецпредставитель США по Украине написал об "уроке для Донбасса" twitter.com/avakovarsen

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал сообщение в соцсети Twitter, посвященное освобождению Мариуполя украинскими войсками пять лет назад.

В своем сообщении Волкер пишет об "уроке для Донбасса" и вспоминает о "российских войсках".

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.



The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.



We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 14 июня 2019 г.

Как известно, 13 июня 2014 года добровольческий батальон Азов при поддержке НГУ и ВСУ освободил город от сепаратистов. В честь освобождения ежегодно проводятся военные парады и массовые праздничные мероприятия. Парад в честь пятой годовщины освобождения Мариуполя состоялся сегодня, 15 июня.

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