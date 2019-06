Волкер написал твит об освобождении Мариуполя

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал сообщение в соцсети Twitter, посвященное освобождению Мариуполя украинскими войсками пять лет назад.

В своем сообщении Волкер пишет об "уроке для Донбасса" и вспоминает о "российских войсках".

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.



The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.



We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx