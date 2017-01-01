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Украина и Румыния обсудили ситуацию в Молдове

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Министры иностранных дел обсудили политический кризис в Молдове. Вопрос будет подниматься на саммите министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Министры иностранных дел Украины и Румынии Павел Климкин и Теодор Мелешкану во время встречи в Одессе обсудили ситуацию в Молдове. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает 7 канал.

"Очень важно, чтобы сегодня России не удалось использовать Молдову как полигон для отработки решений, уменьшения субъектности Молдовы, того, чтобы увеличить внешнее воздействие. Провести российскую тактику, и если вы обратите внимание, когда там был Козак, терминология была такая же, как по Донбассу", - заявил Климкин во время встречи.

Также министры обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

14 июня правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в полном составе объявило о своей отставке

Сегодня появилась информация о том, что Конституционный суд Молдовы отменил досрочные выборы в стране. Додон поприветствовал это решение и добавил, что пересмотр состоялся по его запросу.

 


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Теги: Одесса, Румыния, Молдова, кризис, политический кризис, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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