Один из заказчиков убийства Гандзюк идет в депутаты - активисты

Андрей Гордеев собирается выдвигаться в народные депутаты от партии Владимира Гройсмана, заявляют активисты.

Партия Владимира Гройсмана Украинская стратегия выдвигает в нардепы Андрея Гордеева, одного из предполагаемых заказчиков убийства Катерины Гандзюк. Об этом заявили активисты движения Кто убил Катю Гандзюк? в субботу, 15 июня.

"Мы располагаем информацией, что партия Украинская Стратегия собирается выдвинуть на одном из херсонских мажоритарных округов одного из заказчиков убийства Кати Гандзюк — Андрея Гордеева", - написали активисты на официальной странице сообщества в Facebook.

Активисты высказали свою обеспокоенность и призвали Владимира Гройсмана как можно скорее прокомментировать ситуацию. В противном случае они пригрозили устроить акцию под домом премьер-министра.

"Это правда? Заказные убийства проукраинских активистов и является вашей Украинский Стратегией? Понимаете ли вы, что быстрое опровержение этих слухов не только снимет первый вопрос, но и отменит акцию под вашим домом, которую мы уже планируем на случай, если вы и ваша команда продолжит молчать или подтвердит полученную нами информацию?" - сказано в публикации.

Партия Украинская стратегия поспешила разъяснить свою позицию и написала пост на странице в Facebook.

"В ответ на вопрос от инициативы Кто заказал Катю Гандзюк? сообщаем, что политическая партия Украинская стратегия Гройсмана еще неделю назад заявила, что приняла решение не выдвигать мажоритарных кандидатов на одном из многомандатных округов, ведь последовательно поддерживает избирательный закон с открытыми списками и будет добиваться его принятия в новом парламенте", - казано в сообщении.

Напомним, что ранее Катерина Гандзюк посмертно стала лауреатом международной премии.

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