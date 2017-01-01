Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сумах изъяли две тонны маковой соломки

Комментариев: 0
Сырье продавалось наркозависимым под видом кондитерского мака. Занимались "бизнесом" пятеро сумчан - двое мужчин и три женщины. Все задержаны.
В Сумах изъяли рекордную партию наркосырья
В Сумах изъяли рекордную партию наркосырья
пресс-служба полиции Сумской области

В Сумах со склада и нескольких торговых точек города работники полиции изъяли почти две тонны наркотического сырья - смеси маковых семян и соломки. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Сырье продавалось наркозависимым под видом кондитерского мака. Занимались "бизнесом" пятеро сумчан - двое мужчин и три женщины. Все уже задержаны.

""Товар" доставлялся из Кропивницкого, где сейчас идут подобные оперативно-розыскные действия, в рамках которых изъято 28 тонн аналогичного сырья. Уже в Сумах смесь соответствующим образом измельчали, обрабатывали, фасовали и продавали наркозависимым лицам, которые затем изготавливали из этого сырья опий ацетилированный и инъекционно употребляли. По ценам "черного рынка" стоимость все изъятого составляет миллион гривен", - говорится в сообщении.

Это рекордная изъятая партия наркотического сырья для Сумщины, добавили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе в Мариуполе поймали продавцов крупной партии метадона. До этого в Одесской области во время проверки в одном из пунктов пропуска госграницы правоохранители обнаружили 4,5 тыс. таблеток экстази, спрятанных в детском велосипеде.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наркотики, Сумы, наркоторговля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь