Сырье продавалось наркозависимым под видом кондитерского мака. Занимались "бизнесом" пятеро сумчан - двое мужчин и три женщины. Все задержаны.

В Сумах со склада и нескольких торговых точек города работники полиции изъяли почти две тонны наркотического сырья - смеси маковых семян и соломки. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Сырье продавалось наркозависимым под видом кондитерского мака. Занимались "бизнесом" пятеро сумчан - двое мужчин и три женщины. Все уже задержаны.

""Товар" доставлялся из Кропивницкого, где сейчас идут подобные оперативно-розыскные действия, в рамках которых изъято 28 тонн аналогичного сырья. Уже в Сумах смесь соответствующим образом измельчали, обрабатывали, фасовали и продавали наркозависимым лицам, которые затем изготавливали из этого сырья опий ацетилированный и инъекционно употребляли. По ценам "черного рынка" стоимость все изъятого составляет миллион гривен", - говорится в сообщении.

Это рекордная изъятая партия наркотического сырья для Сумщины, добавили в полиции.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах изъяли две тонны маковой соломки

Напомним, на прошлой неделе в Мариуполе поймали продавцов крупной партии метадона. До этого в Одесской области во время проверки в одном из пунктов пропуска госграницы правоохранители обнаружили 4,5 тыс. таблеток экстази, спрятанных в детском велосипеде.

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