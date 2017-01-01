Зеленский и Аваков открыли центр разминирования в Мариуполе
Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли в Мариуполе центр разминирования Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте МВД в субботу, 15 июня.
Центр будет выполнять комплексные задачи на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию.
"Я хочу поздравить всю Украину с открытием Центра разминирования. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. На вас лежит огромная ответственность - разминировать тысячи гектаров освобожденной территории Украины. Мы благодарим вас за то, что вы защищаете наше государство", - сказал Зеленский работникам ГСЧС.
Аваков отметил, что вскоре Донбасс должны усилить вертолетным отрядом.
В центре несут боевое дежурство 47 спасателей-пиротехников. Центр обеспечен специальным оборудованием для проведения пиротехнических работ.
Напомним, что ранее Арсен Аваков отказался увольнятся вопреки протестам после убийства полицейскими ребенка в Переяславе-Хмельницком.
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