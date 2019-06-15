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Розенблат заявил, что выиграл "янтарное дело"

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Теперь Розенблат собирается подавать иск против НАБУ с требованием возмещения морального и материального ущерба в размере 100 миллионов гривен.
Розенблат утверждает, что выиграл "янтарное дело"
Розенблат утверждает, что выиграл "янтарное дело"
facebook.com/oleg.fedonyuk

Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу". Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, сообщает портал Житомир.инфо в субботу, 15 июня.

Розенблат утверждает, что Шестой Административный апелляционный суд Киева признал действия детективов НАБУ и Генпрокуратуры в отношении него незаконными.

"Все это было прямое преследование моей политической деятельности. Я об этом заявлял с первого дня, как только это произошло. Я говорил, что это провокация, что те преступления, записи - это все были манипуляции", - заявил народный депутат.

Он также заявил о подготовке иска против НАБУ на возмещение морального и материального ущерба в размере 100 миллионов гривен, которые в случае победы обещает перечислить на ремонт житомирских дорог.

"Не удивляйтесь такой большой сумме, мы все посчитали: как они постоянно упоминали мое имя, как они уничтожали мою политическую репутацию, деятельность, мою жизнь", - рассказал депутат.

Розенблат также утверждает, что для него деньги - не главное, а главное - чистое имя.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в Житомирской области. В причастности к организации схемы подозревают нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Розенблата и Полякова 11 июля. Оба нардепа отвергают все обвинения.

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Теги: суд, Житомир, депутат, народный депутат, НАБУ, янтарь, Борислав Розенблат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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G10    15.06.2019, 22:08
Оценка:  0
G10
когда вся шобла сядет?
SANDMAN    15.06.2019, 21:38
Оценка:  +2
SANDMAN
Как же Украина устала от ж.и.дов , сам бог не знает.
Ruspidor    15.06.2019, 21:59
Оценка:  0
Ruspidor
Потрох среди них первым номером идет...
Ruspidor    15.06.2019, 21:15
Оценка:  +5
Ruspidor
Спасибо тебе, педя, за судебную "реформу"! Низкий тебе поклон за то, что все продажные судьи остались на своих местах с клеймом благочестивые! Потроховские мрази еще свои продажные рты на Зе разивают после этого!? Yблюдки, как вас Земля носит!?
Ira0958    15.06.2019, 21:14
Оценка:  +3
Ira0958
гнида
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