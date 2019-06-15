Розенблат заявил, что выиграл "янтарное дело"

Теперь Розенблат собирается подавать иск против НАБУ с требованием возмещения морального и материального ущерба в размере 100 миллионов гривен.

Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу". Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, сообщает портал Житомир.инфо в субботу, 15 июня.

Розенблат утверждает, что Шестой Административный апелляционный суд Киева признал действия детективов НАБУ и Генпрокуратуры в отношении него незаконными.

"Все это было прямое преследование моей политической деятельности. Я об этом заявлял с первого дня, как только это произошло. Я говорил, что это провокация, что те преступления, записи - это все были манипуляции", - заявил народный депутат.

Он также заявил о подготовке иска против НАБУ на возмещение морального и материального ущерба в размере 100 миллионов гривен, которые в случае победы обещает перечислить на ремонт житомирских дорог.

"Не удивляйтесь такой большой сумме, мы все посчитали: как они постоянно упоминали мое имя, как они уничтожали мою политическую репутацию, деятельность, мою жизнь", - рассказал депутат.

Розенблат также утверждает, что для него деньги - не главное, а главное - чистое имя.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в Житомирской области. В причастности к организации схемы подозревают нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Розенблата и Полякова 11 июля. Оба нардепа отвергают все обвинения.

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