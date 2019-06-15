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Украина выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Комментариев: 6
Сборная Украины - победитель чемпионата мира по футболу среди игроков, которые не старше 20 лет. В финале украинцы обыграли сборную Южной Кореи.
Украина - чемпион мира
Украина - чемпион мира

Сборная Украина выигала чемпионат мира по футболу U-20, в финале украинцы со счетом 3:1 обыграли сборную Южной Кореи.

Финальный поединок состоялся в польском городе Лодзь.

Корреспондент.net провел онлайн-трансялцию финального матча Украина - Южная Корея.

Корейцы открыли счет в матче, реализовав пенальти на первых минутах поединка.

В середине первого тайма Владислав Супряга сравнял счет, а во второй половине все тот же Супряга забил еще один гол.

В конце поединка великолепный сольный проход удался Цитаишвили, который установил финальный счет в матче - 3:1 в пользу сборной Украины!

 

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Теги: футбол, сборная Украины, U-20, футболU-20, Чемпионат мира, сборная Украины U-20
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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МаюРацию    15.06.2019, 22:11
Оценка:  +1
МаюРацию
Молодцы! Поздравляю Украину и украинцев!!!
chytan    15.06.2019, 22:03
Оценка:  +2
chytan
Молодці ! Класна гра !!!
Ruspidor    15.06.2019, 21:33
Оценка:  +4
Ruspidor
We are the Champions....
zolotop    15.06.2019, 21:31
Оценка:  +6
zolotop
Гордость страны!!!
mobi2020    15.06.2019, 21:28
Оценка:  +8
mobi2020
Умнички!!!!!!!!!1 Вы, наша гордость!!!!!!!!!!
Потому_что    15.06.2019, 21:25
Оценка:  +9
Потому_что
Поздравляю!!! Ребята вы просто молодцы, спасибо за победу, вся Украина поздравляет вас, низкий вам поклон.
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