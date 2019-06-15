Украина выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украины - победитель чемпионата мира по футболу среди игроков, которые не старше 20 лет. В финале украинцы обыграли сборную Южной Кореи.

Сборная Украина выигала чемпионат мира по футболу U-20, в финале украинцы со счетом 3:1 обыграли сборную Южной Кореи.

Финальный поединок состоялся в польском городе Лодзь.

Корреспондент.net провел онлайн-трансялцию финального матча Украина - Южная Корея.

Корейцы открыли счет в матче, реализовав пенальти на первых минутах поединка.

В середине первого тайма Владислав Супряга сравнял счет, а во второй половине все тот же Супряга забил еще один гол.

В конце поединка великолепный сольный проход удался Цитаишвили, который установил финальный счет в матче - 3:1 в пользу сборной Украины!

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