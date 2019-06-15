Вторая ночь подряд в Киеве стала рекордно теплой

В ночь на 15 июня температура в Киеве не опустилась ниже 22,2 градуса по Цельсию. Ночью 14 июня также была зарегистрирована рекордная температура.

В Киеве снова зарегистрировали аномальную жару korrespondent.net

В Киеве вторую ночь подряд метеорологи наблюдают рекордно высокую температуру. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Согласно наблюдениям, температура воздуха в Киеве в ночь на 15 июня не опустилась ниже 22,2 градусов по Цельсию. Накануне, в ночь на 14 июня, был зарегистрирован предыдущий рекорд - температура держалась выше 20,1 градуса.

Предыдущий рекорд датируется 1924 годом. Тогда самая теплая ночь была 19,9 градусов, то есть аж на 2,3 градуса ниже.

Напомним, что с начала лета из-за аномальной жары в Индии умерли 36 человек.

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