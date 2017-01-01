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Православные христиане отмечают День Святой Троицы

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Праздник отмечают на 50-й день после Пасхи, потому его еще называют Пятидесятницей. В этот день храмы украшают зелеными ветками, цветами и травой.
В Украине празднуют Троицу
В Украине празднуют Троицу
orthodox.org.ua
 
Православные верующие в воскресенье, 16 июня, отмечают один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу. 

Троица - это один из важнейших праздников в православном календаре. Она отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье.

В традиции христианства Пятидесятница - это символ обретения апостолами своего миссионерского предназначения. Праздник посвящен описанному в Новом Завете схождению Святого Духа на учеников Христа, когда они собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион.
 
На головы апостолов в этот день снизошел огонь, после чего они, "исполнившись Духа Святого", получили дар разговаривать на языках, которых не знали ранее, чтобы проповедовать в мире.
 
Церковная служба в праздник Святой Троицы - одна из самых торжественных и красивых в году: храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой в знак обновления.
 
Напомним, суббота накануне праздника носит название Вселенской, Троицкой или родительской (день поминовения всех усопших), понедельник после Пятидесятницы - День Святого Духа.
 
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Теги: праздник, Православие, православная церковь, христиане, православные, Троица
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Источник: korrespondent.net

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