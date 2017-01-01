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Зеленский в Мариуполе пробежал через фонтан

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Глава государства с улыбкой пробежал через работающий фонтан к автомобилю и сразу уехал.

Во время визита в Мариуполь 15 июня президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан.

На записи, которая появилась в сети видно, как Зеленский под возгласы толпы пробегает через фонтан вместе с телохранителями.

По данным СМИ, после этого президент сел в автомобиль и уехал. 

Ранее глава государства выступил на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР".

Некоторые издания отметили, что таким образом Зеленский убежал от толпы мариупольцев, которая собралась вокруг него.

Ранее сообщалось, что Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли в Мариуполе центр разминирования Государственной службы чрезвычайных ситуаций. 

Зеленский собрал журналистов на встречу в лесу

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Теги: видео, фонтан, Мариуполь, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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