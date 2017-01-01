"Минирование" всех больниц в Харькове квалифицировали как теракт

Правоохранители осмотрели более 130 тыс. кв. метров помещений и более 116 тыс. кв. метров прилегающей территории.

В Харькове проверили все больницы после сообщения о минировании hk.npu.gov.ua

Полиция Харькова окончила проверку информации о минировании 38 больниц города, которая поступила на электронную почту ГСЧС в пятницу, 14 июня, и не нашла взрывных устройств. Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области 15 июня.

Отмечается, что специалисты осмотрели более 130 тыс. кв. метров помещений и более 116 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 58 граждан.

По итогам проверки никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

По факту лжеминирования открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 3 июня сотрудники харьковской полиции проверяли информацию о закладке взрывчатки в 23 жилых домах, семи больницах и в аэропорту.

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