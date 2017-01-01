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Масштабное ДТП на Винничине: четверо погибших, есть травмированные

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В результате аварии двух машин погибли четыре человека, и еще четверо получили травмы, в том числе двое детей шести и 11 лет.
Масштабное ДТП произошло в Винницкой области
Масштабное ДТП произошло в Винницкой области
Укринформ

В Винницкой области вблизи села Буды, в результате ДТП двух легковых автомобилей Audi и Volkswagen погибли четыре человека, и еще четверо - травмированы, двое из них дети 2008 и 2013 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в области.

Также сообщается, что на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Винницкой области.

Накануне в Киеве в масштабном ДТП погибли четыре человека.

На Луганщине три подростка погибли при столкновении двух мотоциклов

 

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Теги: ДТП, травмы, авария, Винницкая область, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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