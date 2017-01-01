Солнце и грозы: чего ждать от погоды 16 июня

Сегодня в большинстве областей страны ожидается жаркий летний день.

На территории Украины сегодня, 16 июня ожидаются и солнце, и грозы. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня дожди с грозами. Воздух прогреется от +29 до +33 градусов по Цельсию.

Абсолютно другая ситуация на востоке Украины. Осадков на протяжении дня не прогнозируют. На термометре +28…+32 градусов.

Южным регионам обещают летний жаркий день без осадков. На улице от +31 до +34 градусов по Цельсию.

На севере страны без осадков. Будет много тепла и солнца. Прогнозируемая температура воздуха от +28 до +32 градусов.

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В Центральной Украине ожидаются и дожди с грозами, и солнце. Между тем, воздух прогреется довольно хорошо. На термометре от +28 до +34 градусов по Цельсию.

В столице сегодня солнечно и без осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +32 градуса.

Напомним, в Киеве зафиксирована самая жаркая ночь почти за сто лет. В последний раз настолько жаркая погода в Киеве была 92 года назад, утверждают метеорологи.