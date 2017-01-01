Ливень в Херсонской области: подтоплены более 200 дворов

В результате интенсивных осадков на Херсонщине остаются подтопленными 232 домохозяйства, в том числе 34 жилых дома.

В Херсонской области по состоянию на утро 16 июня остаются подтопленными 232 домохозяйства, в том числе 34 жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Для откачки воды привлечены 44 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС - 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

В течение суток откачано 11 тыс. 100 кубометров воды (всего с начала работ - 67 тыс. 500 кубометров). Проложен временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.

Напомним, из-за сильных осадков затопило десятки жилых домов на Закарпатье. Президент Владимир Зеленский по этому поводу подписал специальный указ с поручением Кабмину принять неотложные меры по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet