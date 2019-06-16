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Путин относится к Зеленскому с уважением, - Медведчук

Комментариев: 3
Кум Путина рассказал об отношении российского президента к украинскому.
Путин уважает Зеленского
Путин уважает Зеленского
EPA/UPG

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Кум российского президента Путина, а по совместительству украинский нардеп Виктор Медведчук рассказал о том, как Путин относиться к Зеленскому. Об этом передает NewsOne.

Медведчук рассказал, что Путин относится к Зеленскому с уважением. Между тем, об украинском лидере в Кремле говорят за закрытой дверью.

Я не собираюсь переводить господина Путина. Он действительно так сказал, - заявил Медведчук.

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Политик отметил, что уважение Зеленский заслужил тем, что за него отдали свои голоса 73% украинских избирателей. Также Медведчук вспомнил, что в одном из недавних интервью Путин пообещал наладить отношения с Украиной.

К слову, Медведчук отметил, что не согласен с одним утверждением Путина. В частности, российский президент сказал, что “опыт - дело наживное”, а значит со временем Зеленский научится госуправлению.

Напомним, в РФ заявили, что Украина “не подает сигналов” касательно нормандского формата. Чиновник МИД РФ заявил, что подготовка должна быть с двух сторон.

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Теги: Путин, Зеленский, уважение, Медведчук
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    16.06.2019, 11:54
Оценка:  0
VSHIVANKA
СО СТОРОНЫ ЦАРЕЙ , К УБОГИМ , ЮРОДИВЫМ , ШУТАМ И КЛОУНАМ , ПРИ ДВОРАХ ВСЕГДА БЫЛО СНИСХОДИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ .....)))
Splash_in_water    16.06.2019, 11:49
Оценка:  -1
Splash_in_water
пуцін горить в аду вже 2,5 роки.
BROKER666    16.06.2019, 11:09
Оценка:  -1
BROKER666
ну конечно... и именно поэтому окурок до сих пор не поздравил зе с президенством?
Ruspidor    16.06.2019, 10:48
Оценка:  -1
Ruspidor
Еще бы, карлик плешивый, тебя с таким процентом честно не выбирали...
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