Путин относится к Зеленскому с уважением, - Медведчук

Кум Путина рассказал об отношении российского президента к украинскому.

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Кум российского президента Путина, а по совместительству украинский нардеп Виктор Медведчук рассказал о том, как Путин относиться к Зеленскому. Об этом передает NewsOne.

Медведчук рассказал, что Путин относится к Зеленскому с уважением. Между тем, об украинском лидере в Кремле говорят за закрытой дверью.

Я не собираюсь переводить господина Путина. Он действительно так сказал, - заявил Медведчук.

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Политик отметил, что уважение Зеленский заслужил тем, что за него отдали свои голоса 73% украинских избирателей. Также Медведчук вспомнил, что в одном из недавних интервью Путин пообещал наладить отношения с Украиной.

К слову, Медведчук отметил, что не согласен с одним утверждением Путина. В частности, российский президент сказал, что “опыт - дело наживное”, а значит со временем Зеленский научится госуправлению.

Напомним, в РФ заявили, что Украина “не подает сигналов” касательно нормандского формата. Чиновник МИД РФ заявил, что подготовка должна быть с двух сторон.