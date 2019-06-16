В Ужгороде 21-летняя девушка на Porsche Cayenne спровоцировала жуткое ДТП
В пресс-службе полиции Закарпатья сообщили детали жуткой автомобильной аварии с участием Porsche, за рулем которого была 21-летняя девушка.
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По информации полиции, авария случилась вчера, 15 июня, примерно в 19:15 в Ужгороде по улице Славянской. Удалось оперативно установить, что 21-летняя жительница Свалявы, которая управляла авто марки Porsche Cayenne, не справилась с управлением выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца.
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К счастью, авария обошлась без летального исхода. 21-летнюю водительницу Porsche Cayenne и ее подругу, которая сидела на пассажирском сидении, госпитализировали. В реанимации находится водитель Ford Focus. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.
По данному факту начато расследование по статье 286 УК (нарушение правила безопасности дорожного движения с пострадавшими). Виновницу ДТП уже задержали. Продолжается следствие.
Напомним, в масштабном ДТП в Киеве погибли четыре человека. Автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошла серьезная авария с участием четырех авто.
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- Ой, я не могу их отдать, это же подарок.