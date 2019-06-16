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В Ужгороде 21-летняя девушка на Porsche Cayenne спровоцировала жуткое ДТП

Комментариев: 1
Полиция Закарпатья рассказали детали аварии.
Девушка и ее пассажирка живы
Девушка и ее пассажирка живы
zk.npu.gov.ua/

В пресс-службе полиции Закарпатья сообщили детали жуткой автомобильной аварии с участием Porsche, за рулем которого была 21-летняя девушка.

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По информации полиции, авария случилась вчера, 15 июня, примерно в 19:15 в Ужгороде по улице Славянской. Удалось оперативно установить, что 21-летняя жительница Свалявы, которая управляла авто марки Porsche Cayenne, не справилась с управлением выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца.

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К счастью, авария обошлась без летального исхода. 21-летнюю водительницу Porsche Cayenne и ее подругу, которая сидела на пассажирском сидении, госпитализировали. В реанимации находится водитель Ford Focus. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.

По данному факту начато расследование по статье 286 УК (нарушение правила безопасности дорожного движения с пострадавшими). Виновницу ДТП уже задержали. Продолжается следствие.

Напомним, в масштабном ДТП в Киеве погибли четыре человека. Автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошла серьезная авария с участием четырех авто.

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Теги: ДТП, девушка за рулем, авария, Ужгород, реанимация
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Комментариев (2)
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VikaGraum    16.06.2019, 11:53
Оценка:  0
VikaGraum
- Девушка, Вы задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мне придется отобрать у Вас права.
- Ой, я не могу их отдать, это же подарок.
Ruspidor    16.06.2019, 11:33
Оценка:  0
Ruspidor
Номера снимают, чтобы хозяина авто не установили. Опять какой-нибудь трудяга таможенной службы....
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