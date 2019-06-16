У Зеленского предложили Бойко и Медведчуку заняться поставками газа из РФ

Такой была реакция на повторный визит политиков в РФ.

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус считает, что закупать газ у Российской Федерации можно через частную компанию. Об этом передает Обозреватель.

Герус отреагировал на повторный визит кума Путина Медведчука и оппозиционера Бойко в Санкт-Петербург на так называемые “газовые переговоры”.

Герус предложил Бойко и Медведчуку создать частную компанию, которая будет договариваться с Россией касательно поставок газа в Украину. Представитель президента спрогнозировал, что эта компания смогла бы заключить соглашение с “Газпромом”.

Мы будем все аплодировать и говорить спасибо, - акцентировал Андрей Герус.

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Напомним, Бойко и Медведчук провели переговоры с "Газпромом" о дешевом газе. Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко и председатель Политсовета партии Виктор Медведчук в пятницу, 7 июня, провели переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.