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У Зеленского предложили Бойко и Медведчуку заняться поставками газа из РФ

Комментариев: 17
Такой была реакция на повторный визит политиков в РФ.
Бойко и Медведчук в РФ
Бойко и Медведчук в РФ
112 Украина

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус считает, что закупать газ у Российской Федерации можно через частную компанию. Об этом передает Обозреватель.

Герус отреагировал на повторный визит кума Путина Медведчука и оппозиционера Бойко в Санкт-Петербург на так называемые “газовые переговоры”.

Герус предложил Бойко и Медведчуку создать частную компанию, которая будет договариваться с Россией касательно поставок газа в Украину. Представитель президента спрогнозировал, что эта компания смогла бы заключить соглашение с “Газпромом”.

Мы будем все аплодировать и говорить спасибо, - акцентировал Андрей Герус.

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Напомним, Бойко и Медведчук провели переговоры с "Газпромом" о дешевом газе. Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко и председатель Политсовета партии Виктор Медведчук в пятницу, 7 июня, провели переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

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Теги: Бойко, Медведчук, Герус, Зеленский, газ
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Комментариев (17)
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BitcoinCash    16.06.2019, 13:06
Оценка:  -3
BitcoinCash
Как хотят, так пусть и снижают цены на газ. Хоть в Улан-Баторе пусть закупают. При Яныке таких тарифов не было. И життя було краще.
doc1    16.06.2019, 12:50
Оценка:  -3
doc1
Это реальный троллинг! Потому что два этих урода ничего не решат с поставками газа!
Людмил_А    16.06.2019, 12:53
Оценка:  -1
Людмил_А
А глава Газпрома Миллер решает????
Так вот послушай, что сказал Миллер и убейся ап стенку
РухНС    16.06.2019, 12:10
Оценка:  +4
РухНС
Герус постебался, а тут уже горячие дебатіы!!!
Ruspidor    16.06.2019, 12:27
Оценка:  -7
Ruspidor
Там нет дебатов, это просто предвыборная заказуха. Написать то, чего небыло, чтобы быдло простило потроха за Ротердам+
Мыкола    16.06.2019, 12:01
Оценка:  -5
Мыкола
Зеленскому наши товарищи из Америки не велели соваться к россиянам ! Потому его команде похер, как там будет страна жить и ее народ. Главное выдержать линию, которую начертали у дяди Сэма !
Splash_in_water    16.06.2019, 12:05
Оценка:  0
Splash_in_water
Дяді СЕМу плювати на вашу московію. А ось китайцям зовсім ні. Сибір ви вже втратили під час "сомєстного освоєнія". Дуже скоро втратие Урал.
Ira0956    16.06.2019, 12:56
Оценка:  -2
Ira0956
Splash_in_water
тупить мы все имеем право
но ты стал злоупотреблять
ВосставшийИзБана    16.06.2019, 12:05
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Да нет. Просто Бойко и Кумпутина - это новые лица украинской политики.
Splash_in_water    16.06.2019, 12:00
Оценка:  -3
Splash_in_water
І назва цієї компашки будет -Росукренерго-2 . Ніякої коррупцїї, один лише кінець епохи будності .
Людмил_А    16.06.2019, 12:53
Оценка:  +1
Людмил_А
а вы, рагули, смогли предложить что-то лучше????
За пять лет только поднятие тарифов...посему закройте рот, ваше время ушло...
ВАТА_FUCK    16.06.2019, 13:04
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Людмил_(А) Ты такой(я) злой(я) как с_xyя_сорвался(ась?
ВосставшийИзБана    16.06.2019, 11:58
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
ШТА???!!!
Ruspidor    16.06.2019, 12:22
Оценка:  -8
Ruspidor
О, кобза-ебза под заказухой, как всегда...
Да только все видели этот эфир, поэтому можешь сливать свои потуги в унитаз.
На вопрос шуфрича почему новый президент не пользуется договоренностями мертвечука о снижении цен на газ Герус ответил следующее:
Ruspidor    16.06.2019, 12:24
Оценка:  -9
Ruspidor
" Если рф действительно хочет поставлять дешевый газ, то они могут выполнить решение арбитража и продать по той цене, которая зафиксирована в нем. Но они этого делать не желают. Для того, чтобы реализовать свои договоренности с рф мертвечуку не нужен президент,
Ruspidor    16.06.2019, 12:26
Оценка:  -9
Ruspidor
Он может открыть фирму и импортировать газ в Украину по этим низким ценам. Но этого не происходит по тем причинам, что рф не намерена продавать дешевый газ в Украину".
ВосставшийИзБана    16.06.2019, 12:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ты у нас бот полного цикла. Сам придумал за меня мысли, сам меня за эти мысли оскорбил, сам же эти мысли раскритиковал, сам себя показал умным, а меня (за придуманные тобой мысли) дураком. И сам за это собой возгордился. Молодец! Хорошо работаешь. Но премию тебе за такое палево не дадут.
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