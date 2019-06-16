У Зеленского предложили Бойко и Медведчуку заняться поставками газа из РФ
Читай также: Путин относится к Зеленскому с уважением, - Медведчук
Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус считает, что закупать газ у Российской Федерации можно через частную компанию. Об этом передает Обозреватель.
Герус отреагировал на повторный визит кума Путина Медведчука и оппозиционера Бойко в Санкт-Петербург на так называемые “газовые переговоры”.
Герус предложил Бойко и Медведчуку создать частную компанию, которая будет договариваться с Россией касательно поставок газа в Украину. Представитель президента спрогнозировал, что эта компания смогла бы заключить соглашение с “Газпромом”.
Мы будем все аплодировать и говорить спасибо, - акцентировал Андрей Герус.
Читай также: Медведчук заявил, что ведет переговоры об освобождении пленных
Напомним, Бойко и Медведчук провели переговоры с "Газпромом" о дешевом газе. Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко и председатель Политсовета партии Виктор Медведчук в пятницу, 7 июня, провели переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Так вот послушай, что сказал Миллер и убейся ап стенку
тупить мы все имеем право
но ты стал злоупотреблять
За пять лет только поднятие тарифов...посему закройте рот, ваше время ушло...
Да только все видели этот эфир, поэтому можешь сливать свои потуги в унитаз.
На вопрос шуфрича почему новый президент не пользуется договоренностями мертвечука о снижении цен на газ Герус ответил следующее: