В “Слуге народа” заявили, что не уважают Коломойского

Один из кандидатов из списка политсилы сделал громкое заявление.

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Один из кандидатов в народные депутаты от политической партии “Слуга народа”, которой часто приписывали связи с олигархом Игорем Коломойским, заявил о своем личном мнении об этом человеке. Об этом Давид Арахамия заявил в интервью Радио Свобода.

Я не уважаю Коломойского. Потому что когда я прилетел в Днепр и увидел, в каком состоянии Днепровский аэропорт, если это родной город такого состоятельного человека, то я считаю, что ему просто "пофигу". Если ему "пофигу" на свой город, то как ему может быть не "пофигу" в свою страну? - заявил Арахамия.

Также кандидат в депутаты заявил, что прежде, чем вступить в “Слугу народа”, он тщательно проверил все связи политической силы с этим олигархом. Для политика это было принципиально.

Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе – это отношение к России. То есть две мои красные линии. С Коломойским – он (Зеленский – ред.) мне откровенно сказал, что они партнеры по "Кварталу" были не партнеры, а он предоставлял канал, время, поэтому они знакомы. Но говорит: ты еще посмотришь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения, как я буду действовать, - отметил Арахамия.

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Напомним, в Кривом Роге радикалы разгромили офис оппозиционной партии. Около 20 радикалов напали на офис криворожской ячейки ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.