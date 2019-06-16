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Названо число погибших от мин на Донбассе

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От мин на востоке Украины погибли 977 гражданских лиц. Еще в зоне ООС заминированы тысячи квадратных километров.
От мин на Донбассе погибли 977 гражданских
От мин на Донбассе погибли 977 гражданских
ukranews.com

За период вооруженного конфликта на Донбассе от мин погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц, 1528 - получили ранения. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирование может длиться десятилетиями.

"Постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усложняют эту ситуацию", - отметил Черныш.

Он добавил, что первоочередной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.

На такие меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен, распорядителем этих средств является МинВОТ, сообщил Черныш.

Как сообщалось, Верховна Рада одобрила использование средств доноров для разминирования. Средства для разминирования на Донбассе готовы предоставить ЕС, США, Канада, Великобритания и Япония.
 
Напомним, в посольстве США в Украине заявили, что стране грозит прекращение донорского финансирования противоминной деятельности из-за отсутствия нормы в соответствующем законе. Верховная Рада должна была принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности.
 
 
 

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Теги: мины, взрыв, жертвы, донбасс, мина, сепаратисты, погибшие, Антитеррористическая операция, новости Донбасса, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BitcoinCash    16.06.2019, 12:54
Оценка:  0
BitcoinCash
За такое АТО, укрсучвладу судить нужно. Мирных убили больше чем террористов.
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