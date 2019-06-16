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Зеленский трогательно поздравил всех отцов Украины с праздником

Комментариев: 1
Президент написал поздравления с Днем отца.
Отец Зеленского
Отец Зеленского
facebook.com/zelenskiy95/

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех отцов Украины с Днем отца, который сегодня официально празднуют в Украине. Поздравления гарант написал на своей странице в Facebook.

Особенно Зеленский поблагодарил своего отца Александра Семеновича Зеленского за то, что тот для него сделал.

Сегодня День отца. Поздравляю всех родителей и, конечно, своего. Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю, - написал президент.

Отец и мать президента
Отец и мать президента
facebook.com/zelenskiy95/

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К слову, в этом году Украина впервые празднует День отца. Президент подписал указ от 18 мая 2019 “с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей”. Теперь этот праздник ежегодно отмечаться в Украине каждое третье воскресенье июня.

Семья президента и друзья в день свадьбы
Семья президента и друзья в день свадьбы
facebook.com/zelenskiy95/

Напомним, Зеленский в Мариуполе пробежал через фонтан. Глава государства с улыбкой пробежал через работающий фонтан к автомобилю и сразу уехал.

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Теги: Зеленский, День отца, президент, поздравления
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    16.06.2019, 13:35
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Ну вот, опять безобразие в статье, товарищи редакторы!! Из текста же совершенно понятно, что товарищ Владимир трогательно поздравил только одного отца, а не всех - он их только упомянул!!!
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