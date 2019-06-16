Филарет разослал приглашения на свой "собор"

Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", который он созывает 20 июня. Копию приглашения обнародовал Сerkvarium.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева 20 июня в 11:00", - говорится в письме.

Напомним, митрополит Епифаний сообщил, что после получения томоса у него с Филаретом начались разногласия по поводу будущего развития единой поместной православной церкви.

Ранее Филарет рассказал, на какие унижения ему пришлось вытерпеть ради томоса для Украины. Он также сообщил, что не собирается выполнять три условия получения томоса.

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