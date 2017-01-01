Боевики обстреливают школы и магазины: у ОБСЕ есть доказательства

Наблюдатели нашли доказательства обстрелов мирных объектов.

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Международные наблюдатели ОБСЕ предоставили доказательства того, что боевики обстреливают мирные объекты на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели зафиксировали огнестрельные повреждения трех окон действующей школы на ул. Мира в населенном пункте Золотое-5 Луганской области.

Наблюдатели видели осколки стекла на земле под тремя поврежденными окнами. По их оценке, повреждение было вызвано огнем из стрелкового оружия, - говориться в отчете миссии ОБСЕ.

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Директор учебного заведения рассказал, что школу обстреляли 13 июня. Наблюдатели уточнили, что ближайшие позиции ВСУ находятся на расстоянии 700 м от школы с северной стороны. Соответственно, обстрелы велись со стороны оккупанта.

К слову, в результате обстрела из стрелкового оружия было повреждено здание одноэтажного магазина на ул. Первомайской в центре поселка. По результатам мониторинга удалось выяснить, что обстрелы велись боевиками.

Напомним, Зеленский заявил, что пленных украинских моряков скоро вернут. Зеленский также обсудил законопроект, который предусматривает возвращение морякам статуса участников боевых действий.