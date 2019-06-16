Зеленский поздравил украинцев с Днем отца

В Украине теперь на один государственный праздник больше – каждое третье воскресенье июня с 2019 года будет отмечаться День отца.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 16 июня, поздравил украинцев с Днем отца - новым государственным праздником, который с текущего года будет отмечаться каждое третье воскресенье июня. Соответствующее поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего", - написал Зеленский.

Трогательное поздравление он адресовал также своему отцу: "Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю".

С праздником поздравил украинцев также премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства отметил, что быть отцом - это наибольшая ответственность и в то же время - огромное счастье.

Украинцев также поздравил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что в Украине теперь на один государственный праздник больше – каждое третье воскресенье июня с 2019 года будет отмечаться День отца.

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