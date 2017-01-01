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Зеленский наблюдал за учениями в Азовском море

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Президент наблюдал за прохождением боевых заданий.
Зеленский посетил военные учения
Зеленский посетил военные учения
dpsu.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь наблюдал за учениями морской охраны в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Учения происходили в море
Учения происходили в море
dpsu.gov.ua

Во время своей рабочей поездки в Мариуполь президент Украины лично наблюдал в море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС, - сообщили в ведомстве.

Президент посетил учения в Мариуполе
Президент посетил учения в Мариуполе
dpsu.gov.ua

Сообщается, что президенту продемонстрировали навыки касательно задержания нарушителей, ответной атаки на вражеское нападение на суда, находящиеся в море,

недопущения несанкционированного подхода к линии побережья.

По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила, - сказано в сообщении ГПСУ.

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Катер-нарушитель в ходе учений было взято под контроль бойцами “Дозор-М” и “Омега”.

Напомним, Зеленский трогательно поздравил всех отцов Украины с праздником. Президент написал поздравления с Днем отца.

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Теги: Зеленский, Азовское море, морские учения
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