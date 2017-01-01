В Николаеве ребенок получил жуткие ожоги из-за аниматоров на празднике

В качестве развлечения аниматоры вылили на руки ребенку жидкий азот.

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В Николаеве 5-летний мальчик на праздновании дня рождения получил жуткие ожоги обеих рук после того, как аниматоры в ходе развлекательной программы вылили ему на руки жидкий азот. Об этом пишут Новости-N.

По словам родственника малыша, на этот праздник были приглашены аниматоры, которые должны были показать занимательные эксперименты с помощью различных химических веществ.

Они вылили ребенку на руки жидкий азот. Он должен был испариться, но у моего племянника он не испарился. В результате - глубокие ожоги рук, а праздник для нас закончился поездкой в больницу и в полицию, - рассказал дядя потерпевшего.

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Между тем, в развлекательно агентстве “Розовый слон” оправдываются, что перед шоу провели детям инструктаж по технике безопасности.

На данный момент инцидент под контролем правоохранителей.

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