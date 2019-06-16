Путин "выжидает" в отношениях с Зеленским - Песков

В Кремле заявляют, что хотели бы понять отношение новоизбранного президента Украины к Минским договоренностям.

Что в России думают о Зеленском

Президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский Интерфакс.

"Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня", - заявил Песков.

По его словам, в частности, "неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России".

Также в Кремле хотели бы понять отношение Зеленского к Минским договоренностям.

"В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - заявил Песков.