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Путин "выжидает" в отношениях с Зеленским - Песков

Комментариев: 3
В Кремле заявляют, что хотели бы понять отношение новоизбранного президента Украины к Минским договоренностям.
Что в России думают о Зеленском
Что в России думают о Зеленском
 
Президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский Интерфакс. 
 
"Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня", - заявил Песков. 
 
 
По его словам, в частности, "неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России".
 
Также в Кремле хотели бы понять отношение Зеленского к Минским договоренностям.
 
"В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - заявил Песков.
 
Напомним, ранее Путин заявил, что не видит деятельности Зеленского.
 
 
 
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Теги: Россия, Украина-Россия, Путин, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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vicinq    16.06.2019, 16:20
Оценка:  0
vicinq
Упырь ждет...Украина не росия Украинцы и росияне разный народ слава Создателю !!! Украинец и руский никогда братьями не были и слава Богу не будут лет 100 .Так что собирай св бомжей ихтамнетов и уебыв..те на..й за поребрик го..но безродное....
Брюква_и_Клюква    16.06.2019, 16:14
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Что-то мне подсказывает, что товарищу Зеленскому глубоко наср.ать на позицию товарища Путина!
BitcoinCash    16.06.2019, 15:53
Оценка:  0
BitcoinCash
Пусть задаст вопрос Путину - чей Крым.
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