Пограничники показали, как Зеленский наблюдал за учениями
Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства и отражению вражеского нападения.
Государственная погранслужба Украины обнародовала видео, как президент Украины Владимир Зеленский наблюдал в море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.
"Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящиеся в море, недопущение несанкционированного подхода к линии побережья", - отметили в ГПСУ.
По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила.
В ходе учений судно-нарушитель было взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений Дозор-М Морской охраны и Омега Нацгвардии. Катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий штурмовиков.
Напомним, что 15 июня президент Украины находился в Донецкой области с рабочим визитом. В Мариуполе он открыл центр ГСЧС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию.
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