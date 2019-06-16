Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пограничники показали, как Зеленский наблюдал за учениями

Комментариев: 1
Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства и отражению вражеского нападения.
 
Государственная погранслужба Украины обнародовала видео, как президент Украины Владимир Зеленский наблюдал в море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.
 
"Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящиеся в море, недопущение несанкционированного подхода к линии побережья", - отметили в ГПСУ.
 
 
По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила.
 
В ходе учений судно-нарушитель было взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений Дозор-М Морской охраны и Омега Нацгвардии. Катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий штурмовиков.
 
Напомним, что 15 июня президент Украины находился в Донецкой области с рабочим визитом. В Мариуполе он открыл центр ГСЧС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам  и подводному разминированию.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Аваков, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, Владимир Зеленский, Госпогранслужба, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
bertal    16.06.2019, 16:16
Оценка:  0
bertal
Смешно))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь