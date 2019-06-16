Пограничники показали, как Зеленский наблюдал за учениями

Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства и отражению вражеского нападения.

Государственная погранслужба Украины обнародовала видео, как президент Украины Владимир Зеленский наблюдал в море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.

"Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящиеся в море, недопущение несанкционированного подхода к линии побережья", - отметили в ГПСУ.